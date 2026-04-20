被質疑遭中方施壓 商總許舒博駁斥：不受任何一方施壓

商總理事長許舒博。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕全國商業總會（商總）理事長許舒博今（20日）召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會。近期各界對於中方施壓工商界的疑慮引起軒然大波，許舒博對此駁斥，不可能受到任何施壓，無論是來自中方還是台方。

商總日前發出該記者會的採訪通知，中評社隨即撰文「商總二十日結合七大公會站出來挺陸十項惠台」，各界質疑是受到中方施壓力挺惠台措施。

請繼續往下閱讀...

針對外界質疑中方施壓，許舒博會中多次強調，「我們絕對沒有受到任何的施壓」，這是產業的問題，非政治問題，政經分離是有必要，切勿以莫須有的說法扣帽子，沒有的事情就不要誣陷別人。

許舒博也向中方喊話，期盼中方宣布對台灣開放的項目與措施，不要因政治因素貿然終止，一旦開放就應盡量朝向制度化、常態化，以維持兩岸經貿交流的長期穩定，例如兩岸直航是便民措施，應全面開放中國團客來台，以促進觀光產業發展。

許舒博續說，也希望中方對於藍綠執政縣市都應一視同仁，不要差別待遇，以免被政治解讀，無論是觀光旅遊、食品、農漁產品還是中小企業市場拓銷優惠等。

與會產業公協會涵蓋觀光業、旅宿業、糕餅業、食品業、遊覽車業、蔬果輸出（青果）業，包括中華民國觀光旅館商業同業公會、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會、中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會、台灣蔬果輸出業同業公會、中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會、中華民國遊覽車品質保障協會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法