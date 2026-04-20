無懼海峽再度封鎖！ 新台幣勁揚逾1角、升破31.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管伊朗再度關閉荷姆茲海峽，為美伊談判增添變數，不過台股一早反應上週五美股收紅仍大漲逾500點，大盤指數續創新高；新台幣兌美元匯率也一舉升破31.5元關卡，上午盤最高升抵31.48元、勁揚逾1角，創逾1個半月新高，中午暫時收在31.484元、升值1.12角，台北外匯經紀公司成交量6.23億美元。

上週五受伊朗開放荷姆茲海峽的利多激勵，美股應聲大漲、油價顯著回落，美元指數則一度失守 98 關卡。然而，週末期間美伊雙方互控違反停火協議，導致海峽重啟封鎖，國際油價今早反彈逾 6%，美元也隨避險情緒回升。日圓、韓元皆隨美伊情勢變化先升後貶，今早日圓兌美元匯率一度貶回159.2；韓元也出現拉回，反映市場情緒隨地緣政治消息快速擺盪。

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匯銀主管指出，目前市場高度關注本週即將登場的第二輪美伊談判。若協商順利、油價回落，將有助於緩解通膨壓力並降低美元避險需求，新台幣有望續升、挑戰31.3元價位；反之，若衝突升級、油價持續飆升，則不排除新台幣再度回測31.8元關卡。

整體而言，市場普遍預期美伊衝突有機會在4月底前降溫，對全球經濟與通膨的影響仍屬可控範圍；但一旦戰事延長，恐推升油價並加劇金融市場波動，後續走勢仍需審慎觀察。

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