7-ELEVEN超市複合店型進駐桃園青埔 首間導入大創49元選物專區

統一超商（2912）全台第8家「7-ELEVEN Fresh」超市複合店型進駐桃園青埔商圈，也是超商通路首度引進大創DAISO大創選物專區，預估單店營收會較一般店增加3成至1倍。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）全台第8家「7-ELEVEN Fresh」超市複合店型進駐桃園青埔商圈，也是超商通路首度引進大創DAISO大創選物專區，預估單店營收會較一般店增加3成至1倍。

統一超商表示，青埔開設「青塘門市」，以「頂級生鮮選品」、「質感選物」、「複合娛樂體驗」三大經營主軸，期盼成為青埔大型重劃區全新據點，提供嶄新的購物場域。

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青塘門市以「高端食材」、「日常生鮮」獨特定位，並引進當令蔬果、肉品海鮮與生鮮食材、全球食材調味品等逾千款商品。

7-ELEVEN也化身「選果專家」備齊海內外具有機認證、產銷履歷優質水果，規格從切片盒裝到整箱販售都有，蔬菜則引進「台塑蔬菜」、「源鮮智慧農場」等知名高端品牌，運用高規格品檢，確保消費者吃的安全。

除了生鮮蔬果，「Fresh青塘門市」提供多種現做飲品體驗，包含「果汁BAR」引進逾10種超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品。

7-ELEVEN深耕IP經營，「Fresh青塘門市」店裝打造特色主題店意象，首次納入統一企業集團全IP設計的店型，包含OPEN!家族成員、雪鈴兔波波、統一獅萊恩、Yahoo購物中心ㄚ虎、黑貓宅急便酷樂貓、Mister Donut波堤獅、博客來OKAPI共計13個IP，藏身門市各處讓粉絲能一次蒐集！

7-ELEVEN近年積極開發日用品結構，針對商圈型態進駐包含「BEAMS COMBINI GOODS系列」以及「日本生活雜貨品牌Watts」等專區。

青塘門市首度設立「DAISO大創複合專區」，導入38台大創貨架商品，逾千種品項價格從49元至139元不等，並精選包含流行小物、旅行、廚房用品、文具、收納、玩具、角色IP、居家、寵物等大創暢銷品類，就近就能添購居家用品。

同時針對綿密社群消費網絡規劃多種整合專區滿足年輕潮流消費體驗，門市場域創新類別結構包含主打娛樂互動與機台體驗，提供娃寶機遊玩設備。

強調盒玩與收藏開箱驚喜的「IP專區」，販售野獸國、TOP TOY兩大品牌限定盒玩商品，青塘門市更全新進駐「Norns」知名生活質感品牌，逾千項商品完整貨架陳列。

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