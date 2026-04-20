8旬獨居婦因1動作！房子竟化為烏有 晚年生活徹底崩塌

8旬獨居婦因1動作！房子化為烏有，晚年生活徹底崩塌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「姑姑，您現在可以放心了。」53歲姪子和夫（化名）微笑著遞給82歲姑姑佐藤照子（化名）房產更名與收養文件，照子毫不猶豫地在上面蓋上了印章，原本以為終於可安度餘生，沒想到，才1個月，就被無情送進養老院，並斷絕所有聯繫，面對晚年平靜生活徹底崩塌，只能哀傷說：「我真是個傻瓜，竟然相信他的好意」。

日媒報導，照子丈夫過世多年，膝下無子，常來探望她的和夫成了她唯一的慰藉，照子在東京郊區擁有1棟帶花園的獨棟別墅，她相信，只要把這棟熟悉的房子過戶到和夫名下，完成收養手續，就能在那裡安度餘生。然而，登記手續辦完僅僅1個月後，照子的平靜生活便徹底崩塌了。

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改名手續​​辦完後，和夫的態度立刻變得冷淡起來，他之前每週送1次的餐點也停止了，每次照子打電話給和夫，他都會突然掛斷，說自己「工作太忙」。然後，有一天下午，和夫突然出現在照子家門口，手裡拿著好幾份宣傳單，並說這棟房子維護費用太高了，我們決定繼續出售，所以姑姑下週就搬出這棟房子。

當下照子驚恐萬分，聲音顫抖地哀求道： “你答應過要照顧我到最後。”和夫冷冷地回答：“那只是空頭支票。這房子現在是我的了。但我沒有錢維護它。”

還沒等她反應過來，照子就被收拾好僅有的幾件行李，送往郊區的1家養老院，入住費和每月的費用都由照子的退休金和儲蓄支付。從那天起，和夫就再也沒有去探望過她。照子望著窗外陌生的景色，垂頭喪氣說：“我真是個傻瓜，竟然那麼相信他的好意。”

專家指出，該案件「更名」和「收養」是同時進行的，乍看之下，這似乎是照子將財產委託給親戚，並加強了彼此的法律關係。然而，實際上，這種做法嚴重削弱了照子的地位。

首先，一旦房產所有權變更，房屋的所有權就完全轉移給了侄子。此外，透過收養，侄子成為法律上的“子女”，其親屬身份的參與度也會得到加強。因此，侄子對房產管理和日常生活的介入會顯得更加自然，金融機構、養老院等第三方也會基於親屬關係進行相關工作。

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