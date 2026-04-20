都是川普惹的禍！「這國」向美國「要錢」 警告恐被迫改用非美元賣油

都是川普惹的禍！阿聯向美國「要錢」，警告恐被迫改用非美元賣油。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭重創海灣經濟，擔憂財政和外儲耗盡，阿聯向美國要錢了，據報道，阿聯央行行長赴華盛頓與美財政部長貝森特及聯準會官員磋商，提出建立貨幣互換額度請求，尋求美元支持，並警告若外儲告急，將轉向非美元結算石油。

華爾街日報消息，阿聯已就獲取美國金融支持一事與華盛頓展開初步磋商。此次諮詢的核心背景是，伊朗戰爭已對阿聯的油氣基礎設施造成實質破壞，並封鎖了其經由荷姆茲海峽出口石油的通道，令這一關鍵美元收入來源中斷。

請繼續往下閱讀...

阿聯官員與美方的溝通中強調，正是川普政府決定對伊朗發動攻擊，才將阿聯捲入這場破壞性衝突，而衝擊效應可能尚未結束。

阿聯央行行長馬拉馬（Khaled Mohamed Balama）警告稱，若外匯存底持續耗損，該國可能被迫轉向其他貨幣進行石油交易，這一表態被視為對美元主導地位的隱性威脅。

不過，報道指出，阿聯迄今尚未提出正式申請，並將相關提案定性為"初步和預防性"舉措。

分析認為，這表態觸及美元體系的核心敏感地帶。美元在全球貨幣體系中的主導地位，部分正是建立在石油交易幾乎清一色以美元計價的基礎上。若海灣產油國轉向替代貨幣結算，將對美元的儲備貨幣地位構成結構性挑戰。

在等待美國回應的同時，阿聯及週邊海灣國家已啟動多個融資管道。

同時，阿布達比本月稍早已透過私募方式向投資者融資約40億美元（約新台幣1259.6億），巴林也與阿聯建立了規模約50億美元（約新台幣1574.5億）的互換額度，顯示海灣國家正在多管齊下應對流動性壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法