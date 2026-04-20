焦點股》艾笛森：擴大傳感器貢獻 帶量漲停

艾笛森受惠於旗下傳感器可望陸續向機器人、無人機等客戶送樣，備受市場看好不可見光產品業績貢獻拉升。（艾笛森提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠艾笛森（3591）受惠於旗下傳感器可望陸續向機器人、無人機等客戶送樣，備受市場看好不可見光產品業績貢獻拉升，帶動股價強勢表態，截至今日上午10時，艾笛森股價緊鎖漲停27.2元，成交量3704張，尚有1537張漲停價委買單尚未成交。

艾笛森去年第四季的營收結構當中，不可見光傳感器貢獻約5%，且當時已成為知名掃地機器人品牌的傳感器供應商，管理層今年規劃繼續向不同機種的機器人、家電以及相關無人機廠商送樣，目標擴大光收發模組、傳感器的營收比重。

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此外，艾笛森本月已拍板將於5月28日的股東常會通過現金減資案，此次擬減資10.31％，每股退還1.03元，以艾笛森目前價位計算，隱含現金殖利率3.78%，依其大股東組成比例來看，最具話題性的為近期證實晶圓漲價的聯電（2303）透過轉投資宏齊（6168）、久元（6261）合計持股5%。

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