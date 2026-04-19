川普確認第二輪談判日期 警告伊朗別當「硬漢」 否則要炸遍兩大設施

美國總統川普已確認，美伊第二輪談判將於週一（20日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已確認，美伊第二輪談判將於週一（20日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。

川普在Truth Social上發文表示：「我的代表將前往巴基斯坦伊斯蘭堡，他們將於明天晚上抵達那裡進行談判。」他還在貼文中向伊朗發出警告。

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川普貼文中還稱：「伊朗最近宣布關閉海峽，這很奇怪，因為我們的封鎖已經使其關閉。他們無意中幫了我們，而他們卻因為通道關閉而蒙受損失，每天損失5億美元！美國沒有任何損失。事實上，現在有許多船隻正駛往美國德州、路易斯安那州和阿拉斯加州裝載貨物，這都是伊朗伊斯蘭革命衛隊的功勞，他們總是想當「硬漢」（tough guy）！我們提出了一項非常公平合理的協議，我希望他們接受，因為如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑。」

川普週日接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，他相信美國能夠達成和平協議，同時指出伊朗在為期兩週的停火期間犯下了「嚴重違規行為」。他說：「和平協議一定會達成。不管用什麼方式，不管是和平的方式還是艱難的方式（nice way or the hard way），它都會達成。你可以引用我的話。」

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