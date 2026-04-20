農地贈與免繳稅攻略 受贈對象才是關鍵

台北國稅局表示，贈與農用農地免繳贈與稅，受贈對象是關鍵。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」第20條第1項第5款規定，作農業使用的農業用地及其地上農作物，贈與「民法」第1138條所定繼承人，其土地及地上作物價值全數不計入贈與總額，免課贈與稅；所謂「民法第1138條所定繼承人」，包含贈與人的配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母等特定對象。換言之，將作農業使用的農業用地贈與他人，受贈人與贈與人的關係須符合「遺贈稅法」規定的對象，才可免徵贈與稅。

舉例說明，甲君未婚且無子女，考量年事漸長，想要預先安排財產分配，於2026年1月將名下1筆作農業使用的農業用地贈與平日照顧自己生活的姪子乙君。雖然該農業用地取得作農業使用證明書，但因受贈對象乙君非「民法」第1138條規定的繼承人，不符合上述規定，因此仍應將該筆農地公告現值2000萬元計入贈與總額，並繳納贈與稅175.6元〔（2000萬-免稅額244萬）×10%〕。

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不過，如果甲君將該農業用地贈與弟弟丙君，就可不計入贈與總額，免徵贈與稅；未來丙君再將農地贈與兒子乙君，也符合上述「遺贈稅法」規定，可免徵贈與稅。

台北國稅局提醒，納稅義務人贈與作農業使用的農業用地時，受贈人需為「民法」第1138條所定繼承人，才可適用免徵贈與稅。若有疑義或不諳稅法規定，可撥打免費客服電話「0800-000-321」或逕洽轄區國稅局，以維護自身權益。

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