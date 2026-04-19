台積電4個理由賺很大 股價評級躍升

分析師提高台積電股票目標價，並認為台積電的獲利能力可能高於先前的預期。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電公佈的季度營收成長強勁，更引人注目的是成長轉化為利潤的效率，其利潤率保持在接近高峰值水平，先進製程的需求仍然旺盛，業績指引顯示下一季將延續這一成長動能。分析師迅速做出反應，提高股票目標價，並認為台積電的獲利能力可能高於先前的預期。

4月16日，台積電公佈第一季財報，顯示其業務正在加速成長，而不僅僅是維持現狀，分析師隨後重新評估台積電的評級。第一季營收年增35.1%至359億美元，淨利和每股盈餘均實現了令人矚目的58.3%的成長。毛利率為66.2%，營業利益率為58.1%。

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台積電第二季業績預期為營收390億至402億美元，毛利率65.5%至67.5%，營業利潤率56.5%至58.5%。

分析師迅速調整對台積電ADR的評級。Needham維持買入評級，並將目標價從410美元上調至480美元，而巴克萊銀行則將目標價從380美元上調至450美元。該股目前交易價格約為369美元，因此這些目標價意味著22%至30%的上漲空間。

台積電報告中最重要的細節不僅是其成長幅度，更是成長的來源。第一季度，7奈米及以下先進製程技術佔晶圓收入的74%，其中5奈米佔36%，3奈米佔25%，7奈米佔13%。

什麼因素可能繼續推動台積電的估值重估？外媒指出，更快的3奈米產能填充將更多收入推向高端晶圓，並支持更高的利潤率。人工智慧和客製化雲端晶片需求的增強推動高效能運算（HPC）佔比的提高，並減少了對較弱終端市場的依賴。

分析師指出看好台積電超強獲利的4個理由：

1. 第二季業績超出預期，股價有預期上調空間。

2. 2奈米製程的成功量產將進一步提升產品定價、產品組合和技術領先地位。

3. 緊湊的先進封裝技術提高每個晶片的容量，並增加單位利潤。

4. 更多超大規模資料中心的設計訂單會增加轉換成本，並增強長期收​​入的可見度。

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