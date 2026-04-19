中國3億農民工在城市難找工作 滯留家鄉引發北京維穩新挑戰

中國內需疲軟和都市高薪工作越來越難找到，企業和決策人士擔憂，許多農民工將留在家鄉，恐令北京的維穩工作面臨挑戰。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去數十年來，中國有幾億農民工離開內陸省份，前往富裕的東部和南部省份的工廠和工地討生活，但因中國內需疲軟和都市高薪工作越來越難找到，企業和決策人士擔憂，許多農民工將留在家鄉，恐令北京的維穩工作面臨挑戰。

1名負責招募湖南省隆回縣農民工的國有就業機構員工表示：「自2023年以來，在我們公司發布的招聘廣告的數量一直在下降，而尋找工作的人數卻一直在穩定上升。幾乎村村都有大量滯留的農民工，對社會秩序來說，這不太好。」

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英國《金融時報》報導，這種擔憂反映出中國向勞力密集較低產業進行結構性轉變，以及房地產和建築部門持續低迷多年所產生的影響。

中共越來越擔心失業問題。去年11月，中國農業農村部對此問題舉辦1場工作研討會，對大量回歸和留在鄉村的農民工尤其提出警告。北京當局並未公布有多少農民工返鄉的年度數據，但分析師認為，近來這個趨勢有加速的情況。

「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）分析師 Ernan Cui表示：「在疫情期間，農民工因為城市封鎖而返鄉；如今，他們因為失業而返鄉，飽和的就業市場很難吸收更多農民工，新工作也集中在人工智慧（AI）相關領域。」

中國約有3億農民工，但越來越多的農民工選擇在家鄉省份的其他地區工作，而不是遠赴他鄉。富裕地區的吸引力減弱，意味著自2015年以來，前往其他省份找工作的農民工人數持續下降。根據統計，2024年留在他鄉工作的農民工薪水仍然較高，但成長速度比留在家鄉的農民工慢。

香港理工大學教授陳慧玲表示，許多農民工，尤其是年紀較大的，因為中國產業升級而陷入困境，因為這需要新技能，他們也因美中貿易緊張打擊勞力密集製造部門而受到衝擊；一些農民工返鄉務農或開始打零工來維持生計。

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