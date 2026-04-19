特斯拉AI6和AI6.5晶片「雙軌外包」 三星、台積電分別操刀！

特斯拉執行長馬斯克闡述特斯拉未來人工智慧生態系統的計劃，該計劃將利用三星和台積電的2奈米技術製造AI6和AI6.5晶片。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉將2奈米人工智慧晶片生產線轉移至美國本土，AI6和AI6.5晶片的生產分別由三星德州工廠和台積電亞利桑那州工廠負責。

特斯拉執行長馬斯克闡述特斯拉未來人工智慧生態系統的計劃，該計劃將利用三星和台積電的2奈米技術製造AI6和AI6.5晶片。

請繼續往下閱讀...

特斯拉宣布委託三星代工的AI5晶片已成功完成設計。這款晶片只是馬斯克及其企業為滿足自身人工智慧需求而客製化的眾多晶片設計之一。

馬斯克也談到了下一代晶片，例如AI6和Dojo3超級電腦專案。該公司計劃在Dojo3專案完成後將其客製化AI晶片的生產轉移到Terafab，但仍將是台積電和其他半導體巨頭的重要客戶。

儘管Terafab距離竣工仍需數年時間，但特斯拉的下一代晶片，即AI6和AI6.5，將分別由三星和台積電生產。馬斯克在Xbox One X上發文證實這一點，並分享了更多關於AI晶片路線圖的細節。

他欣慰地表示，AI5的設計已經完成並投入生產，但他同時也指出，為了加快晶片交付速度，設計上做出了一些妥協，這也是他們能夠提前45天完成設計完成的原因。

儘管最初的一些設計方案未能完全實現，但即將推出的特斯拉AI6晶片將解決這些問題。AI6將採用三星在州的 2奈米製程製造，性能將是AI5的兩倍。AI5採用的是 LPDDR5X 記憶體，而AI6將使用更新的LPDDR6記憶體標準，從而解決了上述設計缺陷。

繼AI6之後，特斯拉計劃推出一款名為AI6.5的進一步優化的晶片，該晶片將進一步提升性能，並且該晶片將採用台積電在亞利桑那州的2奈米技術製造。

AI5晶片由三星和台積電共同生產，預計將於2026年至2027年間量產，而AI6和AI6.5晶片的目標量產時間為2027年至2029年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法