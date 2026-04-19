翡管局能收耗水費？ 水利署澄清：勿混用援引法源

翡翠水庫支援台電發電擬加收每度3元的「耗水費」，然而水利署指出水力發電非屬耗水費徵收範圍。（翡管局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市翡翠水庫管理局指稱「依水利署規範」，擬向台電收取「耗水費」。經濟部水利署澄清，翡管局不宜援引《水利法》作為收費依據，因為耗水費機制並非如此運作，水力發電非屬耗水行為，發電後的尾水並未消耗，經濟部也從未對水力發電的用水徵收過耗水費。

水利署表示，水力發電係利用水位高低落差所產生的能量轉換為電力，在發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求，並非屬於耗水行為。因此，對於水權登記用途為水力發電者，依《水利法》第84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。

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水利署進一步指出，依《水利法》第84條之1規定，耗水費的徵收機關是中央主管機關經濟部，地方政府並非該法條的法定徵收機關，相關權責應予釐清。

針對台北市翡翠水庫管理局如有意向台電公司協商收取相關費用，水利署表示，若屬「發電補償費」或「發電費率」性質，應由雙方依協議機制辦理，不宜援引《水利法》第84條之1作為相關依據，以免造成社會大眾誤解。

另就水庫營運現況，水利署說明，翡翠水庫目前蓄水率為91.6%，已高於運用要點所訂上限水位，在此情況下配合發電，有助於整體能源調度。

水利署強調，將持續秉持依法行政原則，妥善管理水資源，確保供水穩定與公共利益。

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