老後才驚覺全錯！退休族最後悔「5個財務錯誤」曝光 幾乎人人中招

5個退休族最常見的財務後悔事。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕你花了幾十年工作領薪水，然後某一天退休後收入突然停止，此時，你過去30年所做的財務決策，全都一一浮現在眼前。美國財經新聞網站報導，根據一項調查，過去5年內退休的人中，有55%對自己的退休儲蓄感到後悔，而且這些不是小遺憾，而是會影響飲食、旅行，甚至讓人夜不能寐的重大錯誤。以下是5個退休族最常見的後悔事。

1.存得不夠，或太晚開始存：這是最常見的問題。調查顯示，28%的退休者後悔沒有更早開始存錢，另有13%希望當初每年多存一點。也就是說，有41%的人承認他們沒有把儲蓄當成「必要支出」。只有40%的退休者表示，目前還能照原本的花費計畫生活，其餘的人都在苦撐。

請繼續往下閱讀...

2.被醫療費用嚇到：這個數字可能會讓你震驚，根據富達投資（Fidelity），美國65歲退休者一生平均需花17萬2500美元醫療費；夫妻則高達34萬5000美元。而且這還不包含長期照護費用。但仍有5分之1美國人從未考慮過退休醫療支出，X世代甚至高達4分之1。

3.市場下跌就恐慌賣出：這是許多退休者「被自己打敗」的關鍵。調查顯示，一半新退休者因市場波動而調整投資組合，高於資深退休者的三分之一。其中15%做出重大調整，幾乎是資深族群的2倍。當沒有薪水收入時，看著資產下跌確實讓人恐懼，但在低點賣出，往往會對退休資金造成永久傷害。尤其退休初期，若遇到報酬不佳，會大幅縮短資產壽命。

4.太早領社會安全金：很多人62歲就開始領，但這可能是錯誤決定。調查顯示，近半數提早領取的人，是因為擔心制度破產。除非真的急需或健康不佳，否則延後通常更划算。

5.退休初期花太兇：退休初期的「蜜月期」往往最燒錢。許多人會旅行、裝修、升級生活，但低估資金需要撐多久。調查顯示，21%的人已被迫削減開支，另有7%甚至改變生活方式。專家直言初期過度花費，會造成長期財務壓力。

這不代表不能享受退休，而是要先訂好預算，確保娛樂開支不影響未來。同時也不能忽視健康，小問題若未處理，十年後可能變成巨大的財務負擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法