中國惠台內容縮水「以經干政」不奏效 經部：台灣無須走回頭路依附中國

經濟部指出，綜觀中國自2018年迄今，已陸續推出4波惠台措施，但「內容呈現退縮之勢」，國內業者多反應冷淡。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及鄭習會後中方隨即公布新10項惠台措施，經濟部指出，綜觀中國自2018年迄今，已陸續推出4波惠台措施，但「內容呈現退縮之勢」，國內業者多反應冷淡，顯示中國試圖「以商干政」的手段已無法奏效，如今台灣經濟已逐漸走出自己的路，持續與世界接軌，無須走回頭路依附中國。

商總理事長許舒博明（20日）將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行、食品、糕餅等公協會代表，遭各界質疑中方施壓公協會為中國惠台措施講好話。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，許多業者反映疫情後商品出口至中國通關不易，中國海關查審流程耗時，且常有表單填寫繁瑣的卡關問題，對台灣企業傷害很大，希望中方正視問題，將程序簡化。

經濟部也再次呼籲業者要和政府站在一起，共同呼籲、要求中國揚棄各種附政治目的之操作，才能真正排除商品輸銷中國的障礙，促進健康有序的兩岸貿易。

談及鄭習會後中方隨即公布新的十項惠台措施，經濟部也指出，其實中方自2018年就推出所謂「惠台措施」，這已是第4波，內容從開放台灣加入「中國製造2025」的高端製造，一路縮小到現在僅有「在有條件的地方新設小額商品交易市場」，國內業者反應冷淡，可以想見對台灣廠商並無吸引力、也並不「惠台」，顯見中國試圖利用經濟策略影響台灣政治的手段並無奏效。

另觀察台商西進概況，台灣對中國（含港）的投資額從2010年的146.2億美元、佔該年度整體對外投資83.8%，已經一路降至2025年的18.73億美元，佔整體4.69%；另我國對外出口比重，中國已從2016年的40.1%降到2025年僅26.6%，顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已陸續下降至歷史新低。

與此同時，經濟部指出，台灣這幾年的經濟表現亮眼，根據亞洲開發銀行（ADB）今年4月10日的最新預測，2026年台灣GDP的經濟成長率為7.6%，不但是亞洲新進經濟體中最高者，高於日本、韓國及香港，也高於中國GDP的經濟成長率4.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法