為了買尿布！他意外靠「出租破車」從低收入戶翻身 年賺9300萬超驚人

Anwar Ali為了負擔孩子的奶粉和尿布開銷，決定出租自己的老舊愛車，如今靠這生一翻身。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價高昂、生活成本居高不下的美國夏威夷，一名38歲男子以往的收入遠低於水平，甚至住在低收入住宅，他為了負擔孩子的奶粉和尿布開銷，決定「出租自己的愛車」，沒想到竟然意外打造出租車事業，去年賺進295萬美元（約新台幣9293萬元），從幾乎零資產翻身成為企業經營者。

美媒報導，現年38歲的阿里（Anwar Ali）是夏威夷的牧師。2014年時，他與妻子收入微薄，甚至低於當地水平，只能居住在低收入住宅。當時育兒開銷沉重，他偶然看到共享租車平台的廣告，決定將自己唯一的一台老舊車輛上架出租，沒想到隔天就成功接到訂單，讓他看見新的可能。

請繼續往下閱讀...

隨著市場需求浮現，阿里開始積極擴張車隊，從購買第二台車開始，逐步研究車型與市場偏好，並發現休旅車在當地特別搶手。2016年起，他透過貸款持續擴大規模，車輛數成長到12台，並在2018年聘請第1名員工，逐步從親力親為轉向團隊經營。

儘管疫情期間旅遊市場一度停擺，但隨著觀光復甦，他的業務迅速反彈，車隊規模突破百台，並租下商業空間擴大營運。至2025年，車輛總數已達213台，年營收達295萬美元，成為當地具規模的租車業者之一。

報導指出，阿里目前有10名員工，已不需親自參與日常營運，將重心重新放回家庭與教會工作。他與妻子育有6名子女，並擁有一棟5房住宅，生活明顯改善。他也特別規定公司每週日不營業，讓員工能休息或參與宗教活動。

此外，公司也投入社會回饋，協助單親家庭或有需要的人提供車輛支援。阿里表示，這項事業最初只是為了解決生活開銷，沒想到最終發展成穩定收入來源，也改變了整個家庭的命運。他說「現在大家看到的是房子和車子，但其實過去有7年，我幾乎每天都熬夜工作。現在回頭看，那段時間雖然辛苦，但也充滿意義，我和妻子都非常感激那段經歷。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法