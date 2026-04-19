報稅季來了！財部：今年申報期間5/1~6/1 查調資料4/28起開放

財政部表示，今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，2025年度所得稅結算申報將自2026年5月1日開始，當日為國定假日，各地區國稅局不提供臨櫃服務，但網路申報（含手機報稅）不打烊，民眾及營利事業可多多運用。另，今年所得稅申報截止日原為5月31日，遇假日順延至6月1日。

高雄國稅局則指出，綜所稅結算申報所得及扣除額資料將於4月28日上午8時開放查調，納稅義務人可透過網路下載、手機報稅或前往就近的國稅局查調，提早開放查調可以讓納稅義務人有充裕時間核對保險費、醫藥費及子女教育學費等扣除額資料，確認撫養親屬情形，並檢視是否有其他未納入查詢的所得資料為報稅預作準備。

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2025年度綜所稅結算申報期為5月1日至6月1日，5月1日至5月3日為勞動節及週休二日共3天連假，各地區國稅局雖放假，但網路申報自5月1日即開始不受影響。高雄國稅局提醒，民眾若須臨櫃辦理查調所得或現場輔導網路或手機報稅的民眾，5月4日（週一）為申報期第1個上班日。

高雄國稅局表示，今年報稅原至5月31日截止，適逢週日順延至6月1日（週一），民眾可多利用勞動節連假期間於「財政部電子申報繳稅服務網」（https://tax.nat.gov.tw）以自然人憑證、健保卡及註冊密碼、電子憑證、行動電話認證、行動自然人憑證、戶口名簿戶號及查詢碼下載所得資料核對，並申報上傳。

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