台灣人均GDP擴大領先南韓 邁向差距1萬美元！韓媒拉警報

預計到2031年，台灣的人均GDP將達到5萬6101美元，而南韓為4萬6019美元，兩者之間的差距將超過1萬美元。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，南韓的人均實際國內生產毛額（GDP）預計將在五年內比台灣低1萬美元以上。

南韓時報19日報導，南韓去年（22年以來）首次失去對台灣的領先優勢，而且這種差距可能會逐年擴大，從而降低南韓逆轉的可能性。

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根據南韓央行和其他金融監管機構官員週日表示，國際貨幣基金組織（IMF）在其周三發布的《世界經濟展望》中估計，南韓今年的人均GDP為3萬7412美元，比上年的3萬6227美元增長3.3%。

預計台灣將更快達到這項門檻。其人均GDP預計將成長6.6%，從去年的3萬9489美元增至今年的4萬2103美元，領先南韓率先突破4萬美元大關。

台灣也將保持強勁的成長勢頭，預計到2029年人均GDP將超過5萬美元。

因此，預計台灣與南韓之間的差距將穩步擴大，從2026年的4691美元擴大到2027年的 5880美元，2028年擴大至6881美元，2029年擴至7916美元，2030年將擴至9073美元。

預計到2031年，台灣的人均GDP將達到5萬6101美元，而南韓為4萬6019美元，兩者之間的差距將超過1萬美元，達到1萬0082美元。

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