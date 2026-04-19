企業高管為老後買別墅、玩遊艇喊「錢不留給子女」 還沒退休就「夢想破滅」

日媒以真實案例揭示，退休規劃固然重要，但健康與時間才是無法重來的資產。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕一味為退休鋪路，真的就能換來理想人生嗎？日本一名曾任上市公司高層的父親，儘管早已備妥驚人資產，甚至購置海景別墅、取得遊艇駕照，準備盡情享受退休生活，卻在正式退休前夕因病倒下，所有夢想瞬間化為泡影。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名投資人分享父親的故事。他的父親出身普通家庭，畢業於國立大學後進入知名企業，歷經40多年努力，最終晉升為上市公司董事，累積可觀財富。為迎接退休生活，他在60歲後開始積極規劃，不僅購買海邊別墅，也入手船隻並考取駕照，準備過上釣魚與悠閒海邊生活。

請繼續往下閱讀...

報導指出，該名父親生活積極，假日騎大型重機往返別墅，甚至培養手作烏龍麵等興趣，並多次向子女表示「存下來的錢會全部花光」，他說「不會留給你們，你們的人生要自己負責。」展現對退休生活的高度期待。

然而，命運卻在關鍵時刻急轉直下。在距離退休僅剩幾年時，他突發蜘蛛網膜下出血緊急送醫。醫師評估，患者有三分之一機率死亡，另有三分之一機率留下嚴重後遺症。儘管手術成功，卻仍造成行動不便與記憶障礙，無法再過去自由行動的生活。

隨著健康狀況惡化，他不得不出售原本為退休準備的重機、船隻與海邊別墅，原先規劃的理想老後生活宣告破滅，並在未正式退休前即被迫離開職場，轉為依賴照護的生活。

報導指出，單純追求財務準備，卻忽略健康與當下生活，同樣可能帶來重大風險。報導強調，退休規劃固然重要，但健康與時間才是無法重來的資產。若過度將人生寄託於未來，反而可能在關鍵時刻失去享受一切的能力，留下難以挽回的遺憾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法