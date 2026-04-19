時薪都超過2110元！7種看似「枯燥無聊」工作 驚人薪資曝光

美媒點名，7種看似「枯燥乏味」的工作，時薪高達67美元以上。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些薪水很高的工作，其實並不刺激、也不特別有趣。但雖然少了娛樂性，卻用高薪作為補償，對想要累積財富的人來說反而是一種現實選擇。美媒報導，從幕後管理職到行政與研究職位，以下是平均時薪超過67美元（約新台幣2110元）的7種「無聊但高薪」工作。

1.軟體工程經理：平均時薪71.57美元（約新台幣2255元）。雖然名稱聽起來很科技，但這份工作其實較少寫突破性程式碼，更多是在管理人員與流程。日常包括監督軟體開發專案、參與會議、審查技術文件，以及處理專案時程與行政問題。這是一種以「系統不要出錯」為成功標準的管理職，重點在於讓團隊順利運作。預計到2028年成長21%。

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2.企業律師：平均時薪80.53美元（約新台幣2537元）。企業律師多數時間在審查與協商合約、提供法規遵循建議，以及撰寫法律文件，並不一定會出現在戲劇性的法庭場面。工作主要在辦公室進行，強調精準與風險分析。即使涉及訴訟，也通常不像影視劇那樣充滿衝突。預計到2034年成長4%。

3.企業架構師：平均時薪83.01美元（約新台幣2615元）。企業架構師負責規劃大型企業的IT系統架構，確保整體技術系統正確運行。工作高度制度化，包括繪製複雜系統圖、分析舊系統架構，以及制定技術標準。隨著企業數位轉型加速，該職位需求持續上升，預計成長12%。

4.技術專案經理：平均時薪67.19美元（約新台幣2117元）。這份工作負責在工程團隊與商業目標之間進行協調，管理技術產品的開發與發布流程。日常工作包括追蹤進度、安排跨部門時程，以及整理風險與問題。屬於高度流程導向的職位，重視組織能力多於創意。預計成長16%。

5.精算師：平均時薪75.1美元（約新台幣2366元）。精算師透過數學模型預測財務風險與不確定性影響，主要處理大量數據分析。工作重點是確保保險與退休金制度維持穩定與可持續性。這是一份低調但關鍵的職業，預計到2028年成長21%。

6.房貸經紀人：平均時薪73.08美元（約新台幣2302元）。工作內容包括審查財務資料、協助客戶申請房貸、準備貸款文件，以及遵守金融法規。雖然帶有銷售性質，但核心仍是資料分析與合規作業，是穩定的辦公室型工作。隨著房市週期變動，預計將穩定成長約4%。

7.資深電腦科學家：平均時薪67.58美元（約新台幣2129元）。這類職位負責開發演算法、設計計算系統，以及建立AI與機器學習應用。但實際工作多半是測試、分析與文件整理，而非每天都有突破性成果。有時節奏較慢，需要持續尋找研究突破點。預計到2034年成長20%，高於整體平均。

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