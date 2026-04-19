72歲阿嬤崩潰跪倒在ATM前 痛揭「1失誤」慘讓晚年生活全毀

老後資金面臨的最大風險之一，已不只是投資失利或疾病支出，而是層出不窮、手法日益精密的詐騙陷阱。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名72歲獨居婦人，每月領取14萬日圓（約新台幣2.8萬元）的退休金和年金，並把丈夫給的3000萬日圓（約新台幣590萬元）原封不動地保存起來，打算當作將來入住養老院的資金，然而，卻因為「犯1錯誤」，晚年養老資金通通蒸發，讓她崩潰跪倒在ATM前，真實案例揭開當今最致命的金融陷阱。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的千代女士（化名）在丈夫過世後獨自生活，每月領取約14萬日圓年金與遺屬年金，並守著丈夫留下的約3000萬日圓存款，作為未來長照與生活保障。

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某天下午，她接到一通自稱「東京警視廳特別反詐欺部門」的電話，對方語氣嚴肅表示，她的銀行帳戶涉及重大洗錢案件，「若不處理，可能會以共犯身分遭到逮捕」。在聽到「逮捕」字眼後，千代女士陷入極大恐慌。

隨後，對方話鋒一轉，改以安撫語氣表示「你是被利用的受害者，我們會協助你保護資金，但必須將存款轉移至安全帳戶。」當她表示要前往銀行辦理時，對方立刻制止，聲稱銀行內部可能有涉案人員，要求她改用手機進行「網路銀行」操作。

在千代女士表示不熟悉手機操作後，對方開始一步步「遠端教學」，從下載應用程式、設定帳戶到輸入密碼，全程耐心指導，彷彿專業客服人員。在長時間通話與引導下，千代女士逐漸卸下戒心，誤以為對方真的是在保護她的資產。

最後，對方要求她將全部資金轉入所謂「國家安全保護帳戶」，並強調「案件調查期間不得對外透露」。她依照指示操作，將約3000萬日圓全數轉出。

數日後，千代女士前往ATM查詢帳戶時，驚見存款已歸零，才驚覺遭到詐騙，她當場情緒崩潰，癱倒在ATM前喊著「那不是警察……是騙子。」

報導指，近年特殊詐騙案件持續增加，其中透過網路銀行進行遠端轉帳的手法占比快速攀升，已成為主要犯罪模式之一。在高齡化社會下，老後資金面臨的最大風險之一，已不只是投資失利或疾病支出，而是層出不窮、手法日益精密的詐騙陷阱。

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