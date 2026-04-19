外媒曝美伊談判進度！伊朗同意「這類船」優先通過荷姆茲

伊朗高官透露，將優先允許「支付通行費用的船隻」通過荷姆茲海峽。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗在當地時間週五（17日）下午短暫允許船隻通行荷姆茲海峽數小時後，再次關閉了這條重要的水道。有伊朗高官透露，目前將優先允許「支付通行費用的船隻」通過荷姆茲海峽。

《CNN》報導，伊朗宣布再次關閉荷姆茲海峽，理由是美國持續對伊朗港口進行海上封鎖，並指責美方「一再違背信任」。在此之前，伊朗曾要求船隻支付費用，以確保能安全通過該水道。

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一名伊朗高層官員18日告訴《CNN》，由於可獲准通行的船隻數量有限，「願意支付費用的船隻將被優先安排通行」。

報導指，伊朗再度封鎖荷姆茲使得與美國的談判更加複雜，但伊朗國會議長、首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）將這局勢視為德黑蘭的戰略勝利，他說「我們並沒有摧毀敵人，他們仍然擁有資金與武器，但在戰略層面上，他們已在我們面前遭到擊敗。」

卡利巴夫也透露伊美談判進度表示「在某些議題上，談判已經取得結論，但在其他問題上仍未達成一致；我們距離最終協議還很遙遠。」雙方談判尚未取得全面共識。

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