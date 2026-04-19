69歲阿伯存1230萬爽退休 撐不到4年「晚年崩盤」好悲慘

日媒以真實案例揭示，退休規劃不僅是財務準備，更需兼顧健康與生活節制。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕踏入退休的自由人生，如果過度追求享樂，可能會讓你生活陷入困境。日本一名69歲阿北在退休時擁有高達6300萬日圓（約新台幣1239萬元）的資產，原本被視為「老後無憂」的典型案例，不料卻在短短4年內急速崩塌。他的生活急轉直下，不僅健康亮起紅燈，甚至面臨長期醫療支出壓力，原本的自由人生也被迫改寫。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的吉岡先生（化名）過去任職於東京一間建材公司，工作至65歲退休。儘管在職涯後期收入有所下降，但憑藉多年儲蓄、退休金以及繼承資產，累積約6300萬日圓資產，且已無房貸負擔，孩子也已經獨立生活，加上夫妻每月約24萬日圓（約新台幣4.7萬元）的年金收入，經濟條件相當穩定。

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退休後，吉岡認為「不必再為金錢忍耐」，開始大幅改變生活方式。他沉迷於百貨地下美食街，頻繁購買高熱量食品與甜點，日常飲食失去節制，與朋友聚會時也不再控制開銷。他一直安慰自己「跟我以前上班時在飲料上的花費相比，這太便宜了」，但長期下來，家庭每月伙食費攀升至15萬日圓（約新台幣3萬元）以上。

然而，過度放縱的生活很快帶來後果。4年間體重暴增約20公斤，健康檢查顯示已出現高血壓與糖尿病前期症狀，並因體重增加導致關節受損，行動能力下降。醫師警告，若不改變生活習慣，恐將面臨不可逆的健康風險。

在健康惡化的同時，家庭壓力也隨之升高。妻子不僅對他長期不良生活習慣表達不滿，更直接表示「不會負責照護」。吉岡先生上下樓梯感到困難後，居家無障礙改造費用預估約350萬日圓（約新台幣69萬元），凸顯未來可能增加的生活負擔。

吉岡過去多次忽視家人勸告，認為「自己賺的錢可以自由支配」，如今卻面臨嚴格飲食控制、定期就醫與潛在醫療費用增加的現實壓力。原本用於享受退休生活的資產，逐漸轉變為維持健康的必要支出。

專家提醒，退休規劃不僅是財務準備，更需兼顧健康與生活節制。若忽視基本生活管理，即使擁有充足資產，也可能在短時間內失去原本期待的生活品質，甚至陷入更沉重的身心負擔。

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