中東戰火未歇，胡睿涵看「荷姆茲海峽危機」延伸至亞洲「麻六甲海峽」。（擷取自胡睿涵臉書）

〔記者張慧雯／台北報導〕日前美國與印尼正式宣布將雙邊防務關係升格為 「重大國防合作夥伴關係」（Major Defense Cooperation Partnership，MDCP），元大投顧董事長胡睿涵認為，中東戰火未歇，「荷姆茲海峽危機」延伸至亞洲「麻六甲海峽」，美國正在強化全球關鍵咽喉要道周邊的部署，目的則是世界航道掌控權。

美國與印尼日前簽署MDCP，日後美國軍機可更便利進入印尼領空，市場認為，美國正在推行更廣泛的戰略計畫，可能加強對麻六甲海峽的監控能力，甚至與印尼達成協議，獲准美軍軍機飛越印尼領空，以提升對麻六甲海峽的監測，確保印度太平洋地區海上航線的安全。

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胡睿涵分析，4月18日一早伊朗宣布停火期間開放荷姆茲海峽，原油價格立刻重挫、美股大漲，孰料，4月18日晚間伊朗又宣布重啟封鎖荷姆茲海峽，直到美解除「伊朗港口封鎖禁令」，有鑑於伊朗與美國在荷姆茲海峽發生嚴重的對峙與封鎖，衝擊全球能源供應鏈，而亞洲另一重要水道「馬六甲海峽」也引起市場關切。

胡睿涵分析，麻六甲海峽是中國最大弱點，畢竟中國進口的石油80%需經過麻六甲海峽，簽署MDCP後，美國平時可監控，戰時可封鎖或干擾，等同對中國形成「不開戰也能施壓」的工具。

胡睿涵認為，中東地緣風險有可能外溢到亞洲核心航道，美國正在強化全球關鍵咽喉要道周邊的部署，將軍事與戰略博弈漸漸延伸到東南亞，推估川普把「世界航道掌控權」、「能源供給控制權」、「AI最先進技術壟斷權」這三大關鍵力量掌控權漸漸回到美國手中，最終目的是落實「MAGA」的計畫。

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