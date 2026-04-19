台股站上新高 帶動00631L規模突破千億

元大台灣50正2（00631L）規模突破千億。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股一度站上3萬7千點大關，而元大台灣50正2（00631L）自3月31日分割恢復交易後，持續獲資金挹注，據證交所、集保結算所統計，今年以來至4月15日，00631L獲得308億元淨申購，4月16日規模突破千億、來到1016億元，目前受益人數超過14萬，成為首檔規模逾千億元的台股槓桿ETF。

00631L為台股槓桿ETF中規模與成交熱度第一，據證交所資料統計今年以來至3月24日，日均成交金額30.8億元，3月31日分割恢復交易後至4月15日，日均成交金額成長至49.7億，顯見交易門檻降低後，投資人更積極透過00631L參與台股行情。

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元大投信表示，00631L追求臺灣50指數單日正向兩倍報酬，在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使00631L漲得比0050的兩倍還多，跌也會比0050的兩倍少，以實際表現來看，統計00631L成立以來至3月31日績效2016%，為同期間臺灣50指數報酬率的352%的5.7倍。

相較於直接投資台指期，00631L的投資人不用自行轉倉，也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭，槓桿倍數目標兩倍也相對穩定，不過仍提醒，槓桿ETF與原型ETF相比，看對方向可放大獲利，看錯方向虧損也會放大，操作前應謹慎評估，並衡量自身風險屬性與商品適合度。

不過，元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

台股站上新高帶00631L規模突破千億。（資料來源:Lipper）

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