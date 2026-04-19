別只看ETF！台股基金績效全面開花 報酬率翻倍勝大盤

台股基金績效表現，幾乎各類型平均績效皆超越加權指數。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今年以來驚驚漲，市值更是直逼全球第6大，統計台股基金績效表現，幾乎各類型平均績效皆超越加權指數，今年來包括中概型、中小型、上櫃型、科技型等報酬率幾乎是大盤漲幅2倍以上，讓台股基金投資人樂開懷。

面對許多投資人將焦點放在ETF，其實台股基金的績效也相當亮麗，若以今年以來報酬率分析，台股漲幅約22%，然而中概型、中小型漲幅超過五成，上櫃型、科技型、一般型基金的報酬率也都在43%以上，幾乎都較大盤漲幅的2倍。

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玉山投信進一步分析，若以檔數來看，以一般型、科技型與中小型的基金檔數最多，不過，基金績效也有明顯落差，其中，一般型台股基金因為選股條件較不設限，績效超過50%的檔數達28檔，而中小型股基金受惠於這波成長股股性活潑，16檔中有高達11檔績效逾50%。

玉山金滿意基金經理人郭明玉指出，在大盤於高檔震盪之際，除聚焦具有AI關鍵技術供應鏈外，近期由於短線大盤與季線乖離超過一成以上，且IMF指出即使荷姆茲海峽恢復通航，對經濟干擾仍可能持續數月，因此預料台股將維持高檔震盪，持續墊高態勢，建議分批佈局、買黑不買紅，參與台股由AI驅動的大波段行情。

別只看ETF!台股基金今年來績效勝大盤逾2倍。（資料來源:Lipper）

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