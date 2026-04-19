中壢體育園區可負擔宅、社宅雙軌旗下 2處社宅預計2030年完工

中壢體育園區內中運段50與235地號2處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工，此為模擬圖。（都發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21等周邊執行，並明定建商開發面積達1500平方公尺以上即須捐建一定比例負擔住宅，桃市府都市發展局表示，除了可負擔宅，也同步透過社會住宅興建降低居住負擔，其中，中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。

中壢體育園區內中運段50與235地號2處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工，此為模擬圖。（都發局提供）

都發局表示，中運段50與235地號兩處社宅規劃為地下3層、地上12、13層建築，總樓地板面積分別約1.22萬坪及1.11萬坪，工程總經費約50億1000萬，完工後可分別提供328戶及306戶住宅，規劃1房型、2房型及3房型，另也保留約5%無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求，建築本體設計也須符合能效1+等淨零碳排的多項標章。

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都發局表示，兩處社宅位置鄰近捷運綠線延伸中壢線G26站及中壢車站，附近更有規劃中的中壢大巨蛋，區位條件極佳，並將納入公托中心、身障者服務中心及社會局南桃園服務據點等多項公共服務設施，強化在地社會福利量能，讓社宅成為地區生活核心。

都發局表示，桃市府正在推動可負擔住宅政策，可負擔住宅興辦管理自治條例草案，已於本月15日經市政會議通過並送請市議會審議，並結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，優先擇定於中壢體育園區整開區及機捷A20、A21站周邊實施，已明定基地面積達1500平方公尺以上的建商，必須捐建一定比例可負擔住宅，市府也持續興辦社宅，期盼2030年達成萬戶目標，雙軌齊下為青年及婚育家庭，打造從租屋到購屋的安居階梯。

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