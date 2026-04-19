祖先土地在呼喚！竹市27億土地沒人要 籲繼承人速辦繼承登記

竹市有27億元土地無人繼承。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府4月1日公告115年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有1445筆土地、71棟建物，公告現值合計超過27億元，呼籲繼承人應儘速辦理繼承登記，以確保家族資產合法傳承，避免因逾期列冊管理而面臨後續公開標售風險，保障自身權益。

地政處長何憲棋指出，依據統計今年度公告逾期未辦繼承登記計有157名被繼承人，1445筆土地、71棟建物，土地持分總面積約21公頃，以115年度土地公告現值計算，土地總價值逾27億元。

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地政處表示，土地法第73條及第73條之1規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起6個月內辦理，超過期限逾1個月，處應納登記費額1倍罰鍰，最高達20倍。若超過1年未辦理繼承登記，清查後於每年4月1日公告3個月，公告期滿後如仍未辦理，即列冊管理15年，列冊期滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署公開標售。

地政處補充，截至今年3月，全市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共有9141筆土地、345棟建物，公告現值合計逾66億元，地政處提醒，若民眾想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區點選「未辦繼承查詢」來了解相關內容，歡迎多加利用。

市府強調，依民法規定，繼承人均有平等的繼承權利，無論已婚、未婚、男女均無性別差異，為保障自身權益，請繼承人速洽地政事務所辦理繼承登記。

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