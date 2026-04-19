AI概念股引領多頭 本週台股指數最高3萬8

AI概念股引領多頭，根據投顧業者表示，本週台股指數最高3萬8千點（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕上週台北股市高歌猛進，一方面是美國與伊朗談判，中東戰火似乎有止歇跡象；二方面是週四有台積電法說，市場深切期待公司再放利多。投顧業者表示，美股V型反轉，確立多頭道路，指數再創新高，尤其，趕在中東危機結束前就表態，顯示多頭心態，預期指數區間最高至3萬8000點。

投顧業者表示，台股一週連漲四天，但是法說利多出盡，週五變成拉回，總結一週大漲1386.51點，終場收在36804.34點，漲幅3.91%。

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從市況看，市場原來受到中東戰火的壓抑，所以，美股領先衝出牢籠；而原本受惠於AI建設的台股，在發現AI建設並不受影響，等於AI敘事通過考驗，因此，進一步推升台股進入新境界。

進一步統計，領漲的還是AI概念，首先是台積電，由於資本支出目標沒有改變，讓積極的投資人失望，漲幅縮減僅1.5%。聯發科後發先至，漲22.2%，逼近2000元。

台新投信表示，上週眾人期待台積電法說放利多，結果，樣樣好、唯獨擴張腳步不變，就令積極投資人失望。其實，看台股日K線，恰巧連八紅後轉折，有技術面含意，不妨等待機會。

油價高漲，使得通膨蠢蠢欲動，美國三月PPI年增率升至4%，但FED卻覺得月增率只有0.5%，通膨沒有擴散；此種說法顯示FED不願改變降息方向，市場去除心頭大患。

「美股V型反轉，確立多頭道路」，美股上週V型反轉，指數再創新高，事實上，趕在中東危機結束前就表態，顯示多頭心態。其實，市場通過中東危機也測試了AI投資的計畫，目前計畫穩健推進，擴張道路不變。

此外，AI建設敘事不變，漲勢擴散；總結而言，通過危機市場測試了多頭耐力，現在已經通過考驗，除非川普真要投入地面部隊，否則，危機應該落幕。AI投資的影響已經擴散到周邊晶片，顯然熱力四射，建議持股續抱、看技術面逢低加碼；指數區間看3萬5000點至3萬8000點。

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