台股４月飆漲16.02％、居全球第三 油價成最大變數

4月以來截至17日為止，台灣加權指數漲幅為16.02%，排名全球第三（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，4月以來截至17日為止，台灣加權指數累計漲幅為16.02%，排名全球第三，漲勢凌厲；至於漲幅排名「費城半導體」大漲25.93%以及「南韓」上漲22.55%。台新投信強調，如果戰事發展與油價表現等消息面，將持續影響全球股市最大變數。

４月以來，全球股市累計漲最多前四大，分別是「費城半導體」、「南韓」、「台灣」及「日本」；展望台股後市，就總經分析，雖有戰事，但美國10年債殖利率與新台幣匯率穩定，且美國與台股企業獲利預估仍上修，不過，台股企業獲利2026~2027 年成長率，有高達15~20%成長，預期上半年台股仍將偏多表現。

請繼續往下閱讀...

其中，台新中國通基金經理人魏永祥表示，美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數連日飆漲至3萬7000點以上歷史新高，唯在波段漲多下，獲利回吐賣壓漸增，17日收盤大跌327點，3萬7000點失守。

魏永祥表示，未來一周，可關注以下三點變數。第一、伊朗戰事的後續發展，是否如川普所言，能否在短時間內結束．與荷姆茲海峽是否可正常通行，此將直接影響國際油價表現。

第二、因聯準會中已有官員對升息採取開放態度，3月後的美國通膨是否增溫，將影響聯準會貨幣政策方向。

第三、4~5月起進入財報公布與法說密集期，龍頭企業如台積電、輝達、美國4大CSP廠商等對AI產業後續展望是否依然樂觀，此將影響法人對AI供應鏈26~27年獲利預估的調整。

魏永祥指出，整體而言，戰事發展與油價表現等消息面，將持續影響全球股市，在上述變數未消除前，預期台股將呈現大幅震盪的格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸產業基本面，AI仍是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊。操作上，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。

看好成長趨勢向上的產業，包括三大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法