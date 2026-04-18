50歲遊手好閒等著繼承遺產 他要不到錢還爆揍老媽現世報來了

1名不孝子以為可以繼承遺產，成天不務正業，最終落得身無分文。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使你一輩子都指望父母的遺產，也可能瞬間崩塌。日本一名男子長年不務正業卻不擔心，唯一的底氣就是：「反正遲早會繼承父母超過1億日圓（約台幣2000萬）的遺產。」這名男子經常跟母親要錢，討不到還動粗，男子的父親得知後，花費10年時間布局，最終讓這名不孝子一無所有。

日媒《President Online》披露，一名50歲的日本男性，大學畢業後工作不斷換工作，生活拮据也不焦慮，因為他唯一的底氣是：「遲早會繼承父母超過1億日圓的遺產。」

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這名男子是家中的么兒，上有一姐一哥。當母親罹患癌症末期時，他不僅沒回老家探望，甚至連母親過世後的葬禮也全丟給兄姐。葬禮期間，他毫無哀戚之情，只是自顧自地吃著壽司、喝得爛醉，甚至缺席入殮儀式。

後來，父親因腦梗倒下，雖然保住性命，卻留下一些後遺症。兄姐提議輪班照護，這名男子表面答應，卻總在輪值當天以「工作忙碌」為由推託，一次也沒出現。

父親決定採取行動，背後除了么兒長年不孝，還有一個驚人的真相，男子的母親臨終前才坦白，么兒直到30多歲都還在向她討錢，不給錢就動粗。

得知真相的父親，決定利用「贈與」制度展開反擊。他以長女一家、長男一家及孫輩共10人為對象，每年每人贈與法定免稅額度。連續10年，父親不動聲色地將1億1000萬日圓（約台幣2200萬）的資產合法轉移，徹底滅掉么兒覬覦的遺產。

男子的父親布局極為徹底。除了生前贈與，他將剩下的數百萬日圓存款，全數用於國內旅行，直到存款幾乎歸零，最後壽終正寢。

這名男子參加父親的葬禮，甚至在儀式後迫不及待找兄姐提議：「我們來分遺產吧！」這時，兄長冷冷地攤開真相，直言「老爸的存款只剩幾萬日圓，剩下的只有這棟沒價值的破舊祖宅。我們都不想要，就讓給你繼承吧。從今天起，我們跟你斷絕關係。」

男子急忙帶著這最後的「遺產」去不動產公司估價，僅值200萬日圓（約台幣40萬）。而他所背負債務高達800萬日圓（約台幣160萬），原本以為會有一億日圓入帳的他，瞬間陷入負債600萬日圓（約台幣120萬）的絕境。由於失去所有退路，最終只能申請破產，在50歲這年落得眾叛親離、身無分文的下場。

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