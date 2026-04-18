英特爾1.4奈米「意想不到客戶」被曝 外媒指「惦惦吃」原因

外媒報導，英特爾預計在今年底前拿下多筆14A大訂單，客戶包括一些意想不到的品牌企業。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英特爾預計在今年底前拿下多筆14A（1.4奈米）大訂單，客戶包括一些意想不到的品牌企業。wccftech指出，隨著英特爾14A技術獲得巨大發展勢頭，英特爾晶圓代工的成功很大程度上依賴即將推出的14A製程技術。相對於18A為內部使用而生，14A的設計更多是為吸引外部客戶。

根據瑞銀集團報導，英特爾的14A製程製程已獲得多家晶片製造商的正面回饋。這些製造商包括輝達、蘋果、Google和超微等行業巨頭。這四家公司很可能採用14A技術製造未來的晶片。此外，英特爾預計將於今年秋季稍晚正式簽署代工廠合作協議。

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到目前為止，英特爾尚未公開透露其14A技術的任何大客戶，但該公司「保持緘默」的原因也情有可原。儘管如此，許多業內人士和研究分析師都認為，英特爾已經成功爭取了一些大客戶。

據稱，英特爾之所以遲遲不公佈這些承諾，唯一原因在於其正在開發14A PDK 1.0。隨著 PDK 1.0 的發布，英特爾將為潛在客戶提供一套基礎的文件、模型和設計規則，以幫助他們創建和驗證晶片。英特爾先前已發布早期版本PDK 0.5。幾個月前，英特爾曾表示，在相同的階段，14A的定義階段比18A更勝一籌，因為他們正在與外部客戶合作，從而創造一個更成熟的PDK。

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