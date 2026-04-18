炒房擁16億移民過很爽 他因1事差點掛了勸世文曝光

即使坐擁金山銀山，若失去生理與心理的健康，將無法享受生活樂趣。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使坐擁金山銀山，若失去了生理與心理的健康，將無法享受生活樂趣。1名日本房產投資家木下孝行從28歲開始炒房，奉行金錢至上，資產最高峰達100億日圓（約台幣20億），移民泰國過著舒心的日子。未料，後來被診斷出白血病，差點喪命，終於體悟到健康最重要。他目前管理的房產約80億日圓（約台幣16億），還擔任一家公益基金會的理事長，致力於培養人才，回饋社會。

集英社報導，1982年出生的木下孝行任職廣告公司的業務員期間，在2010年涉足房地產投資，逆轉從祖母繼承的公司，並在12年內將其發展成為銷售額增長100倍、年租金收入13億日圓（約台幣2.6億），總資產達100億日圓的企業。

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他曾以金錢至上為座右銘，原本以為財富就是人生的終極答案。木下回憶，自己在20、30多歲時，以「拚命熬夜、壓榨體力」為榮，認為這才是成功的基石，甚至挑戰自己的極限，他為此感到很有成就感，也為自己的努力感到驕傲。

2022年，當時40歲的木下將公司出售給一家上市公司，保留了部分房產。之後，他移居泰國，過著舒適的日子。隔年（2023年）竟然被診斷出患有急性白血病，一度徘徊在生死邊緣。他康復後，徹底改變價值觀，現在把「健康」放在第一位。

住院期間，朋友和家人給予木下孝行的情緒支持，也讓他更加珍惜人際關係。他坦言，過去，大都從商業角度看待人際關係，現在意識到「人際互動」對於豐富人生至關重要。

木下孝行返回日本後，僅僅一年，就購入價值48億日圓（約台幣9.6億）的房產，出售獲利5億日圓（約台幣1億）。目前，他管理的資產總額達80億日圓，年租金收入達7億日圓（約台幣1.4億），同時還運營著一個擁有600多名成員的投資社群，並擔任一家公益基金會的理事長，致力於培養下一代人才，回饋社會。

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