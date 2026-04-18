兩艘商船經過荷姆茲被襲擊 伊朗最高領袖撂這句狠話

兩艘試圖通過荷姆茲海峽的商船報告在該海域航行時遭到襲擊。這一新事態加劇這條世界重要航道之一的緊張局勢。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕路透週六（11日）引述航運​​消息人士的話報導，就在伊朗武裝部隊新實施航道限制措施後不久，兩艘試圖通過荷姆茲海峽的商船報告在該海域航行時就遭到襲擊。這一新事態加劇這條世界重要航道之一的緊張局勢。

消息人士稱，這兩艘船持續透過其既定的海上通訊系統報告被攻擊事件，但迄今尚未提供有關襲擊性質、損失程度或責任方的更多細節。

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伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在其Telegram頻道上發布一條充滿挑釁意味的消息，稱伊朗海軍已準備好給敵人帶來「新的慘痛失敗」（new bitter defeats）。

伊朗議會國家安全與外交政策委員會主席易卜拉欣·阿齊茲（Ebrahim Azizi）表示，「現在是時候遵守荷姆茲海峽新的海上秩序了」。他強調，這些規定是由伊朗制定的，並非「社群媒體上的貼文」。

三位海事安全和航運消息人士稱，至少有兩艘商船報告稱，它們在周六試圖穿越荷姆茲海峽時遭到槍擊。此前不久，伊朗表示將再次加強對該水道的控制。

這次事件發生之際，該地區局勢高度緊張，波斯灣的海上交通也受到持續緊張局勢的影響。全球能源市場嚴重依賴船舶透過荷姆茲海峽運輸石油和天然氣。

截至目前，伊朗或負責海上安全的國際機構尚未就此事發表任何官方聲明，相關調查仍在進行中，國際社會也正密切關注事態發展。

早前的海上追蹤數據顯示，一支由八艘油輪組成的船隊正在穿越海峽，這是自七週前美以對伊朗開戰以來，首次出現大規模的船舶移動。

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