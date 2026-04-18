有內線？荷姆茲開放前20分鐘 神秘客砸7.6億美元放空原油

中東戰火導致油價劇烈波動。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗外交部17日宣布開放荷姆茲海峽，然而在此消息宣布的前20分鐘，一名神秘投資客海砸7.6億美元（約新台幣239億元）的空單，賭油價下跌。而類似事件已經不是第一次發生，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已經著手調查相關交易。

根據《路透》報導，根據倫敦證交所（LSEG）數據，在格林威治標準時間（GMT）12時24分至12時25分之間，投資者共賣出了7990口布蘭特原油（Brent crude）期貨。根據當時的價格計算，這些交易價值約7.6億美元。

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20分鐘後，GMT 12時45分，伊朗外交部長在X平台上發文宣布，根據黎巴嫩停火協議，所有商業船隻在剩餘停火期間均可完全自由通行荷姆茲海峽。該公告發布後的幾分鐘內，原油價格當天一度重挫11%。

4月7日美伊宣布停火兩週的幾個小時前也發生類似案件，當時出現了9.5億美元的空單；更早之前的3月23日，美國總統川普宣布暫緩攻擊伊朗基礎能源設施前15分鐘，神秘客精準賣出5億美元期貨，導致油價大跌15%。

報導指出，最近幾個月，這類時機精準的大規模交易引發了美國國會議員與法律專家的擔憂。他們認為，圍繞戰爭與外交的決策，可能讓某些交易員在波動劇烈且不透明的衍生品市場中佔據優勢。

消息人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已經在調查相關交易，包括3月23日與4月7日的交易，這些交易都在川普發布與伊朗戰爭相關的重大政策轉變前夕進行。

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