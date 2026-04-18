拒中國投資美國汽車業！盧特尼克：絕不讓比亞迪進入

美國商務部長盧特尼克斬釘截鐵說，不讓比亞迪進入美國。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國商務部長盧特尼克排除中國投資美國汽車產業的可能性，表示美國不需要像中國電動車企比亞迪這樣的公司。

盧特尼克17日出席新聞網站Semafor在華盛頓舉行的論壇活動時，針對是否允許比亞迪在美國成立合資工廠的提問，斬釘截鐵回應「不」！引發現場笑聲。

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他隨後在場邊訪問中提到比亞迪說，「我們不會讓他們來這裡」。至於是否讓其他中國企業投資美國，他說，「汽車產業不行！不行！」。

在美國貿易代表葛里爾、財政部長貝森特與中國副總理何立峰在近期的巴黎會談中，雙方討論成立貿易委員會以及投資委員會的組織。這場於3月舉行的會談，目的在為5月14至15日登場的川習會鋪路。

然而本月初，葛里爾似乎淡化推動兩國廣泛投資的可能性。他表示，「我認為我們與中國的關係目前還不到需要討論投資計畫的地步」。

上週葛里爾也發表與盧特尼克類似的言論，表示對外國技術的限制在可預見的未來，可能使中國汽車無法進入美國市場。

在川習會前夕，美國車企也頻頻對中國汽車的入關提出警告。美國5大汽車產業協會上月致函國務卿魯比歐以及貝森特、盧特尼克與葛里爾，敦促川普政府阻止中國汽車製造商進入美國市場。

他們表示，對「中國意圖主導全球汽車製造業以及進入美國市場的持續努力嚴正關切；相關行動對美國全球競爭力、國家安全與汽車產業基礎構成直接威脅」。

今年1月間，川普表示，他對於中國車企在美國製造汽車抱持開放態度。他說，「如果他們來這裡建廠、僱用你與你的親友、鄰居，那就太好了」。

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