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簽FTA反嚐苦頭！中國倒貨「這國」進口卻年減50％

2026/04/18 16:17

中國去年貿易順差創下1.2兆美元空前紀錄。（路透）中國去年貿易順差創下1.2兆美元空前紀錄。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕去年中國儘管面臨美國總統川普的貿易戰，但貿易順差卻創下1.2兆美元空前紀錄，引發各國對其全球倒貨的不滿。哥斯大黎加外貿部長托瓦（Manuel Tovar）17日表示，雖然雙方簽有自由貿易協議（FTA），但中國從哥國的進口不增反減，他對此大感失望。

彭博報導，托瓦17日在新加坡受訪表示，「我對我們向中國市場的出口量感到不滿；這沒有達到我們啟動自貿協議談判時設定的預期」。

他指出，哥斯大黎加的出口受到官僚、衛生檢疫與新冠疫情等諸多因素的限制，反觀哥斯大黎加進口電動車等商品，與中國的貿易一直處於逆差狀態。

根據中國海關總署，中國去年從哥斯大黎加進口22億美元商品，年減50%，但對哥國的出口達37億美元，年增8.9%。

近年來聖荷西與北京的關係降溫，尤其在總統查維茲（Rodrigo Chaves）2023年以網路安全疑慮為由，禁止中國電信龍頭華為參與該國5G網路的競標後，關係更趨冷淡。華為已就該案提出上訴。

托瓦強調，必須與美國合作，打擊販毒集團，但他也對華府分心表達擔憂。他說，「中東的局勢轉移了對其他議題的注意力，但我們也希望美國再度參與西半球事務」。哥斯大黎加於2007年與台灣斷交，轉而與中國建交。

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