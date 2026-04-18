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卡在杜拜47天！這艘郵輪穿過荷姆茲 船上「零」旅客

2026/04/18 16:53

「Celestyal Discovery」郵輪通過荷姆茲海峽。（圖取自@Osinttechnical x）「Celestyal Discovery」郵輪通過荷姆茲海峽。（圖取自@Osinttechnical x）

〔財經頻道／綜合報導〕船舶追蹤平台MarineTraffic在社群平台PO文指出，自中東衝突爆發以來，「Celestyal Discovery」郵輪成為首艘通過荷姆茲海峽的客輪。據悉，船上並沒有任何旅客。

MarineTraffic指出，懸掛馬爾他（Malta）國旗的「Celestyal Discovery」郵輪在3月抵達杜拜，滯留47天後，4 月 17 日離開杜拜。

根據 MarineTraffic 資料，該船已穿越荷姆茲海峽，目前正朝阿曼馬斯喀特（Muscat）航行，預計 4 月 18 日抵達，據悉該船此次航行並無搭載任何旅客。

對於「Celestyal Discovery」郵輪成功穿越荷姆茲海峽，網友反應熱烈，直言「郵輪作為荷姆茲海峽真正開放的終極試航，超大膽」、「我不確定郵輪是不是測試航道真的開放的最佳選擇、「現在誰會這麼做，真是瘋狂的時代」。還有人看到航行路線後，驚呼「那不是據說布滿水雷的路線嗎？」

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