卡在杜拜47天！這艘郵輪穿過荷姆茲 船上「零」旅客

「Celestyal Discovery」郵輪通過荷姆茲海峽。（圖取自@Osinttechnical x）

〔財經頻道／綜合報導〕船舶追蹤平台MarineTraffic在社群平台PO文指出，自中東衝突爆發以來，「Celestyal Discovery」郵輪成為首艘通過荷姆茲海峽的客輪。據悉，船上並沒有任何旅客。

MarineTraffic指出，懸掛馬爾他（Malta）國旗的「Celestyal Discovery」郵輪在3月抵達杜拜，滯留47天後，4 月 17 日離開杜拜。

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根據 MarineTraffic 資料，該船已穿越荷姆茲海峽，目前正朝阿曼馬斯喀特（Muscat）航行，預計 4 月 18 日抵達，據悉該船此次航行並無搭載任何旅客。

對於「Celestyal Discovery」郵輪成功穿越荷姆茲海峽，網友反應熱烈，直言「郵輪作為荷姆茲海峽真正開放的終極試航，超大膽」、「我不確定郵輪是不是測試航道真的開放的最佳選擇、「現在誰會這麼做，真是瘋狂的時代」。還有人看到航行路線後，驚呼「那不是據說布滿水雷的路線嗎？」

First cruise ship transits Strait of Hormuz since conflict began



The cruise ship Celestyal Discovery has become the first passenger vessel to transit the Strait of Hormuz since the start of the conflict. The Malta-flagged vessel departed Dubai on 17 April after remaining docked… pic.twitter.com/3wR1P6Lc6G — MarineTraffic （@MarineTraffic） April 17, 2026

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