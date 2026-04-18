卡在杜拜47天！這艘郵輪穿過荷姆茲 船上「零」旅客

「Celestyal Discovery」郵輪通過荷姆茲海峽。（圖取自@Osinttechnical x）
〔財經頻道／綜合報導〕船舶追蹤平台MarineTraffic在社群平台PO文指出，自中東衝突爆發以來，「Celestyal Discovery」郵輪成為首艘通過荷姆茲海峽的客輪。據悉，船上並沒有任何旅客。
MarineTraffic指出，懸掛馬爾他（Malta）國旗的「Celestyal Discovery」郵輪在3月抵達杜拜，滯留47天後，4 月 17 日離開杜拜。
請繼續往下閱讀...
根據 MarineTraffic 資料，該船已穿越荷姆茲海峽，目前正朝阿曼馬斯喀特（Muscat）航行，預計 4 月 18 日抵達，據悉該船此次航行並無搭載任何旅客。
對於「Celestyal Discovery」郵輪成功穿越荷姆茲海峽，網友反應熱烈，直言「郵輪作為荷姆茲海峽真正開放的終極試航，超大膽」、「我不確定郵輪是不是測試航道真的開放的最佳選擇、「現在誰會這麼做，真是瘋狂的時代」。還有人看到航行路線後，驚呼「那不是據說布滿水雷的路線嗎？」
First cruise ship transits Strait of Hormuz since conflict began— MarineTraffic （@MarineTraffic） April 17, 2026
The cruise ship Celestyal Discovery has become the first passenger vessel to transit the Strait of Hormuz since the start of the conflict. The Malta-flagged vessel departed Dubai on 17 April after remaining docked… pic.twitter.com/3wR1P6Lc6G
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法