這款太陽眼鏡日本賣翻！「像沒戴」般空氣感爆紅、590元就能入手

MUJI無印良品太陽眼鏡在日本社群掀起討論熱潮，以近乎「沒戴眼鏡」的空氣感爆紅，被不少網友形容可媲美大品牌質感。（截自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著紫外線指數逐日攀升，挑選一副兼具護眼機能與時尚感的太陽眼鏡，已成為春夏造型重點。MUJI無印良品一款太陽眼鏡在日本社群掀起討論熱潮，以近乎「沒戴眼鏡」的空氣感配戴體驗爆紅，被不少網友形容質感可媲美大品牌。

在日本市場，該系列（日幣定價約1,990円）被視為高CP值明星單品，頻繁出現在各大SNS平台，從學生、時尚部落客到日本主婦皆高度推薦，甚至被譽為「平價神物」。其中最受好評的關鍵在於「輕盈」與「百搭」，不少日本網友分享，這款眼鏡重量極輕，以宛如沒戴般的「空氣感」為最大特色；鼻托經過特殊調校，能更貼合臉型，即使長時間配戴，耳後與鼻樑也不易產生壓迫感或留下痕跡，展現近乎無感的舒適體驗。

請繼續往下閱讀...

在機能方面，該系列採用UV400防護鏡片，鏡片色澤設計自然柔和，部分款式甚至接近透明（特別是濾藍光版本），即使在室內配戴也不顯突兀，視野不會過度昏暗。搭配波士頓框、威靈頓框等經典框型設計，整體更貼近日常眼鏡風格，呈現簡約文青感，不僅提升穿搭完整度，也讓太陽眼鏡從單純機能品轉為造型配件。

目前該系列在台灣售價為590元，採限定門市及官方網站販售；此外，MUJI今年也在台推出結合UV400與濾藍光功能的新款太陽眼鏡，進一步強化日常與數位生活的使用需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法