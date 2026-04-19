媽祖遶境如何不被曬爆？無印良品「這款裝備」被信眾封救星

遶境人潮帶動防曬需求，MUJI無印良品多款防曬神器被網友搜出。（截自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全台媽祖遶境活動熱烈展開，隨著大批信眾投入長距離步行行列，天氣條件也成為影響參與體驗的關鍵因素。近期整體天氣型態以悶熱為主，並伴隨局部降雨機率；未降雨時，白天高溫普遍落在30度以上，長時間行走容易感到悶熱不適。

隨著遶境參與人數持續增加，「如何在過程中維持舒適」也成為不少信眾關注的重點。MUJI無印良品相關機能配件近期在社群上引發討論，其中「有簷遮陽帽」（定價790元）被不少台灣網友視為遶境實用單品，搭配可拆式遮陽罩，可進一步降低臉部與頸部的日曬負擔，在長時間戶外停留或移動時提供更完整的遮蔽效果，兼顧輕量與實用性。

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除了頭部防護，手部防曬同樣不可忽視。MUJI推出的「強撚棉袖套」（長版590元；短版490元）以親膚、清爽為特色，提供短版與長版選擇，可依需求減少長時間曝曬帶來的不適感，並維持肌膚舒適體感，適合長時間步行使用。

此外，也可選擇涼感貼合袖套款式（290元），採用具沁涼觸感的布料並具備良好伸縮性，設計上可露出大拇指、完整包覆手背，在提升降溫體驗的同時，也兼顧活動便利與防護效果。

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