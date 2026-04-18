彰濱土石暫置場最快5月啟用 卓榮泰：暫置量144萬立方公尺

行政院長卓榮泰調，在高度開發國家，就要妥善處理土石方去化問題。（行政院提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長卓榮泰今天（18日）到彰濱產業園區崙尾區，關心土石暫置場進度，卓榮泰指出，彰濱共有36公頃土地可作為土石方暫置場，已完成統包工程發包作業，目前正在進行整地工程，最快5月啟用，未來暫置量可達144萬立方公尺。

卓榮泰表示，為了讓土石方去化能夠「在地解決」，中央在北、中、南各自尋找土石方暫置場，並以北、中、南3座港區為基礎，也就是台北港、台中港與高雄港等地；另外還有彰濱崙尾、桃園航空城、台南七股及沙崙與南投竹山等地。

請繼續往下閱讀...

彰濱土石暫置場已完成發包，預計下個月啟用。（行政院提供）

由於台灣港務公司將從9月開始將在台中港收容中部地區土方，未來彰濱暫置場也能夠銜接台中港去化作業，未來將持續推動「填海造陸」及「窪地回填」計畫。

卓榮泰強調，在高度開發國家，就要妥善處理土石方去化問題，只有中央與地方合作，才能讓建設開發所帶來的土石方，能夠獲得最好的解決。

縣長王惠美表示，面對工程成長壓力，地方政府財政有限，希望中央能夠強化制度，規劃能夠以在地優先，兼顧環境承載與區域公平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法