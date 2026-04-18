伊朗「救命現金」被凍結超過3兆元 卡在這些國家、以中國最爆多

伊朗在海外被凍結的金額超過1000億美元。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和伊朗正準備進行第二輪談判，同時，雙方對具體資產凍結數額仍有爭議，但據聯合國新聞社（UNN）援引半島電視台的調查報導，消息稱伊朗被凍結的金額超過1000億美元（台幣3.15兆元）。

中東全球事務委員會非常駐高級研究員弗雷德里克·施耐德（Frederick Schneider,）表示，這筆款項約為伊朗年度油氣銷售收入的四倍，是一筆「非常可觀的數目」，尤其對於一個幾十年來一直遭受美國制裁的社會而言更是如此，這是一筆可以立即動用的「救命現金」。

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伊朗被凍結的資金已在以下國家被發現：

*中國：至少200億美元

*印度：約70億美元

*伊拉克和卡達：兩國各60億美元

*美國：約20億美元直接存入美國銀行

*歐盟：16億美元

*日本：約15億美元

劍橋大學學術主任羅克珊法曼法爾馬揚（Roxanne Farmanfarmaian）認為，解凍資產將使伊朗能夠對抗通貨膨脹並實現基礎設施現代化。

伊朗資產首次遭凍結可追溯至1979年11月。時任美國總統卡特在伊朗伊斯蘭革命後、美國駐德黑蘭大使館人質危機期間，宣布伊朗對美國構成「不尋常且非凡的威脅」，下令凍結其資產。

1981年，在阿爾及利亞斡旋下，美伊達成阿爾及利亞協議，美國解凍了大部分資產，以換取 52名美國人質獲釋。然而，此後因伊朗核計劃問題，兩國關係持續惡化，美國及其盟友對伊朗實施了多輪制裁。2015年，歐巴馬任內，伊朗與世界大國達成聯合全面行動計劃，德黑蘭同意縮減核計劃，換取重新獲得大部分海外資產。2018年，川普單方面退出協議，重啟制裁，再次凍結伊朗資產。

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