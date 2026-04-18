油輪船隊真的通過荷姆茲了 真實畫面曝光

根據週六（18日）的船舶追蹤數據顯示，一支油輪船隊已駛出波斯灣，穿過荷姆茲海峽。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據週六（18日）的船舶追蹤數據顯示，一支油輪船隊已駛出波斯灣，通過荷姆茲海峽。這是美以對伊朗發動戰爭以來，荷姆茲海峽首次出現的大規模船隻動態。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）週五（17日）在社群平台X上PO文指出，據黎巴嫩停火協議，在剩餘的停火期內，所有商船均可完全通過荷姆茲海峽，按照伊朗伊斯蘭共和國港口和海事組織此前宣布的協調航線通行。

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荷姆茲海峽解封後，已有油輪通過。根據 MarineTraffic 18日的數據，一支油輪船隊已駛出波斯灣，通過荷姆茲海峽。該船隊由4艘液化石油氣運輸船和幾艘成品油輪和化學品油輪組成，還有更多油輪從波斯灣往荷姆茲方向前進。

Looks like a number of tankers made it out of the Gulf through the Strait of Hormuz over the last few hours

（via @MarineTraffic） pic.twitter.com/zU47egt9ou — Steve Lookner （@lookner） April 18, 2026

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