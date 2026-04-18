看懂翡管局、台電吵什麼！耗水補償費偏離綠電行情？

台電與台北市翡翠水庫管理局針對翡翠水庫發電收益出現爭議。圖為翡翠水庫。（資料照，翡管局提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕翡翠水庫延長放水要加收耗水費成為焦點，外界解讀是翡管局與台電互槓，翡管局也說台電拒簽「耗水補償費」合約，未來不再支援，讓人以為台電調度發電會大受衝擊。

但目前，翡管局、台電雙方的購售電合約並不受影響，也就是台電還是幫翡管局代操營運翡翠水庫電廠，正常狀況下，下游需要用水時，台電會把排程交給翡管局，維持放水優先、發電為輔的精神。

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根據台電說法，雙方協商，當翡水發電時數未滿的狀況下，可以先欠著，改天當台電有需要時，請翡管延長發電，補足時數，就是挪移的概念。

現在的爭議就是在翡管局認為，當台電要求延長放水時，要多加收每度水3元，如果按照翡管局說法，翡翠電廠每小時發電用水28.8萬公噸，每公噸按3元計收，共86.4萬元，台電以每小時實際發電約6.89萬度，換算之後，每度電將要加收12.5元。

再加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達每度14.6元。這已遠超目前綠電行情，市場上光電每度電約4到5元，早期推動離岸風電時，頂多每度約7元左右。

不論是12.5元或是14.6元，幾乎都是光電、風電翻倍以上價格。早期2010年左右推動光電「最高」也才11.75 元左右。翡管局是被監察院糾正，認為價格有低賣台電，但耗水補償費換算後的價格，顯然是已悖離行情，台電若真的簽下去合約，才是盤子、冤大頭。

水庫發電過去不被認可為綠電，如今修法後已有機會取得綠電憑證，翡管局正朝向尋求國際認可、取得綠電憑證，改賣給民間綠電，要肯定翡管局找到對的生財之道，但不能用不符合當今的綠電行情，來跟台電獅子大開口。

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