專家讚譽四款汽車經久耐用、保養省錢 伴你開到退休

擁有一輛可靠的汽車，足以陪伴你開到退休。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有一輛可靠的汽車，足以陪伴你開到退休。隨著生活成本持續飆升，根據美國凱利藍皮書（Kelley Blue Book，KBB）數據顯示，新車平均價格徘徊在5萬美元（台幣150萬元）左右，因此購買一輛合適的車是一項明智的投資。

對於正在尋找維護成本和費用低廉的緊湊型轎車的退休人士來說，以下是專家推薦的四款車型。

請繼續往下閱讀...

1. Honda Civic

Civic以其低廉的價格和較低的維護成本而聞名，根據 CarEdge的數據，前10年的平均維護成本為5634美元（約台幣17萬元）。

「Civic憑藉其燃油效率、安全性和高品質的製造工藝，一直位列頂級緊湊型轎車之列」，汽車專家、EVhype創始人羅伯·迪倫（Rob Dillan）表示：「本田引擎的使用壽命可達20萬英里，這使得Civic在未來幾十年內都是一項極佳的投資。」

其他汽車專家也認為，2026年Civic憑藉其科技友善功能和耐用性，是退休人士的理想選擇。

德國汽車倉庫的老闆艾倫·蓋爾芬德（Alan Gelfand）說：「Civic車型採用基礎系統運行，車主可以長期保持較低的維護成本，因為這項技術不需要高級功能」、「即使隨著車齡增長，這些車輛仍然可以作為車主可靠的日常交通工具。」

2. Toyota Corolla

2026年豐田Corolla是另一款因其可靠性、高性價比和良好口碑而備受讚譽的緊湊型轎車。根據CarEdge估計，該車前10年的保養費用約為4434美元（約台幣14萬元），比業界標準低1312美元（約台幣4萬元）。「Corolla的維護成本低廉，而且性能高效，其結構設計使其可以長時間行駛而無需太多維修」，迪倫說。

據蓋爾凡德表示，卡羅拉非常適合退休人士，因為它操作簡單、可靠性高，通常行駛25萬至30萬英里後，只需進行極少的重大維修。他說：「該車輛採用成熟的動力系統部件，無需複雜的系統即可應對典型的駕駛條件。」

3. Mazda 3

2026年馬自達3轎車有時會被忽略，但它仍然是一款價格實惠且值得信賴的小型轎車。根據CarEdge的數據顯示，該車前十年的保養成本約為5928美元，Gelfand表示，它是「當今道路上最可靠的汽車之一」。

迪倫表示，「馬自達專注於打造基礎性強、設計精良的動力系統，而不是複雜精密的系統，這種投入會帶來隨著時間的推移而不斷積累的收益。」

馬自達3以合理的價格，完美融合科技配置、安全性能和舒適性。許多安全系統均為標配，而高配車型則增添了許多提升日常實用性的高級配置。「馬自達3擁有出色的製造品質，但價格卻沒有豪華車那麼高」，迪倫補充道。

4. Hyundai Elantra

根據CarEdge的數據，2026年現代Elantra價格親民，前10年的維護費用約為6339美元（約台幣20萬元）。

「現代汽車為退休人士提供Elantra車型，並提供安心的保固服務，同時車輛性能可靠」，迪倫說：「Elantra擁有出色的燃油經濟性和豐富的科技配置，車主無需擔心長途駕駛或日常出行中的保養問題。」

選擇合適的小型車可以對退休生活產生重大影響，既能幫助減少不必要的開支，又能在未來幾年提供可靠的交通工具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法