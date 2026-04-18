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Meta傳520大裁員 估影響近8000人、下半年續裁

2026/04/18 15:12

臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta計劃於5月20日展開今年首波大規模裁員，後續還將進一步削減人力。（路透）臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta計劃於5月20日展開今年首波大規模裁員，後續還將進一步削減人力。（路透）

〔中央社〕3名知情人士向路透社表示，臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta計劃於5月20日展開今年首波大規模裁員，後續還將進一步削減人力。

其中一名消息人士指出，Meta這一輪裁員將影響約8000人，約占全球員工10%。

3名消息人士表示，Meta也計劃在今年下半年進一步裁減人力，但具體時間與規模未定；消息人士說，公司高層可能將視人工智慧（AI）技術發展情況調整相關計畫。

路透社上個月報導，Meta整體裁員幅度可能達20%或以上。

Meta拒絕就裁員時程與規模發表評論。

此外，電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）近月裁撤約3萬名企業員工，占其白領人力近10%；金融科技公司Block則在2月裁減近半數員工。兩家公司都表示裁員與AI提升效率有關。

Meta本次裁員將是自2022年底至2023年初「效率之年」（year of efficiency）以來最大規模的人事調整，當時公司共裁撤約2.1萬人。

相較之下，目前Meta財務狀況較為穩健，但高層預期，未來將透過AI輔助員工，減少管理層級並提升整體效率。

Meta股價今年以來上漲3.68%，仍低於去年夏季創下的歷史高點。公司去年營收超過2000億美元，即使在AI領域投入龐大資金，仍獲利600億美元。

根據最新申報資料，截至去年12月31日，Meta員工總數接近7萬9000人。

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