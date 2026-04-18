除了科技業 這些工作好「薪」情破5萬

網友盤點，很多工作月薪都有破5萬。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕據行政院主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均數為48819元，不過「薪情」真如數據般美好嗎？有網友在網路上好奇，因為身邊朋友月薪都是3萬5到4萬，好奇除了科技業，台灣還有什麼工作是「1份就超過5萬」，掀起網友熱議。

有網友在Dcard以「除了科技業 真的有月薪超過5萬的工作嗎」發文，她感覺身邊的朋友加上額外兼差頂多到4萬5，感覺要多賺一點只能靠額外兼差，或是多買一點股票，不然就是她的低薪同溫層太厚了。很好奇除了科技業，真的有人一份工作的薪水就高於5萬以上嗎？

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有網友回答「台北醫學中心的護理師，幾乎每個一畢業就月薪5萬以上呢，純白班年資兩年就每月實領近6萬了」、「大家最瞧不起的教育業，正式教師公幼、國小、國中、高中老師，第1年考上月薪差不多就5萬」、「大家都嫌棄的軍人，5萬是基本，30歲以上7到10萬正常」、「資料分析師月薪12萬路過」。

網友舉出許多工作其實都有破5萬，可能只是原PO身邊的朋友不願意從事這些「大車司機、工地工人、金融業等，很多都有5萬」、「很多連鎖大餐廳的儲備幹部職（內外場都可），做到大概第3年都會破5萬」、「雙北警察，實領7萬以上」、「餐飲pt瘋狂加班，加到勞基法上限就有5萬了」。

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