申請房貸考驗多1》首購排撥已疏通 卻碰上銀行挑客戶！

根據房仲業者市調資訊，目前多家公股行庫仍有房貸額度管制。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便目前首購族房貸排隊問題已大多解決，但隨之而來的卻是要面對銀行挑客戶的考驗，根據房仲業者市調資訊，目前多家公股行庫仍有房貸額度管制，至於，民營、外商銀行則優先以銀行有往來的VIP客戶為主，部分外商銀行甚至附帶存款額度門檻，而壽險公司則以年收入為主要考量。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，第七波選擇性信用管制持續管制，加上銀行對於房貸審核條件趨嚴，房貸資金取得門檻相對高，尤其目前首購族房貸利率普遍已達2.5%以上。

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行政院在去年9月把新青安排除在銀行第72-2條的限額之外，且央行也在去年底將不動產貸款集中度管制權限下放到各家銀行。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，銀行放款業務開發自由度已經被打開，尤其去年7月全體貨幣機構存款餘額月增額高達1.17兆元，創歷史新高，而近三個月企業及個人活期存款月增額總和也破兆元，更是疫情以來新高。

此外，2月M1B（貨幣供給額）的年增率直接跳升到8.3%也是疫後新高，極大量資金灌進放貸的火藥庫。黃舒衛指出，目前銀行挑房貸客戶的高姿態，一方面來自第七波選擇性信用管制拉起的高門檻，另一方面則是打炒房引爆量縮價修的風控機制，進而緊縮貸款業務空間。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然近期銀行審查房貸依然嚴格，但民間不動產貸款需求疲弱，核貸排撥期已明顯縮短至3個月內，與先前一度長達4至6個月、相對舒緩，且首購核貸不確定性也普遍消除，大大減少買方違約爭議，但是第二屋貸款仍有部分行庫承不願承作，即使願意承作，第二屋貸款利率大多高達3%以上，換屋族貸款成本仍沉重。

第二戶換屋房貸成本仍沉重

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在資金仍偏向緊縮，在銀行不缺客戶、不衝業績的狀況下，自然會謹慎挑選銀行認為優質且相對低風險的客戶，對於有貸款需求的民眾，除傳統銀行通路以外，也可以試試看壽險公司與純網銀等通路。

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