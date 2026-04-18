苦存416萬終於要退休！65歲阿北一看存摺卻瞬間跌入地獄

許多人辛苦一輩子期待退休，現實發展有時會超出意料。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕65歲的木村（化名），高中畢業後就從事高強度的設備維修，為了養家，他曾連續數十年過著每月僅3萬日圓（約新台幣5952元）零用錢的極致節約生活。60歲時，他手握2100萬日圓（約新台幣416萬元）的資產且房貸已清，原以為勝券在握，沒想到短短5年，當他再次查看帳戶時，竟發現帳戶餘額蒸發900萬日圓（約新台幣178萬元），讓他震驚不已。

日本媒體報導，木村從事設備維修工作，年收入在巔峰時期約為550萬日圓（約新台幣109萬元），但因為他還有家庭、房貸、教育費等，所以他每月領3萬日圓的零用錢，每天自備午餐，盡量減少外食和娛樂活動，生活過得並不算寬裕。

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60歲時，木村先生退休後再重新就業，他順勢結算了自己的資產，他擁有600萬日圓（約新台幣119萬元）的儲蓄，加上1500萬日圓（約新台幣297萬元）的退休金，總額來到2100萬日圓。且他已經還清房貸，他認為自己只要不過度浪費，退休金應該夠用。

然而，實際情況並非如此。65歲的時候木村先生再次查看了他的銀行存摺，簡直不敢相信自己的眼睛，餘額竟然僅剩下1200萬日圓（約新台幣238萬元）。

他開始思考，自己的資產原本應該有2100萬日圓，但為何在過去5年減少了900萬日圓，在正式退休前仍在工作（重新就業）的那段時間裡，究竟發生了什麼事？

最大的原因在於她對獨生女的經濟支持。木村為孩子的婚禮提供了200萬日圓（約新台幣39萬元），並為即將出生的第1個孫子，準備了100萬日圓（約新台幣19萬元）的嬰兒派對禮物和嬰兒用品。此外，只要想到「這是我小孩的大喜之日」，以及「我要為我的孫子盡一份力」，木村就毫不猶豫地掏出了錢包。

此外，木村家的維修費用也越積越多。熱水器和空調相繼壞掉，修繕破損的外牆也花費了約250萬日圓（約新台幣49萬元），這讓他痛苦地意識到，「房子也會像我們一樣老化」。

上述「特別支出」總計550萬日圓。然而，計算結果卻對不上。剩下的350萬日圓（約新台幣69萬元）去哪了？木村才突然發現，自己過了60歲之後，生活方式的束縛開始逐漸放鬆。多年來過著簡樸的生活後，妻子開始享受與朋友共進午餐和旅行，木村也為了犒賞自己多年辛苦工作，買了夢寐以求的單眼相機，並開始帶著它環遊世界。

由於重新就業後薪水減少了，木村開始逐漸用儲蓄來補貼每個月的生活開支，金額不固定，但每月約5萬日圓。而木村夫妻認為，因為還有退休獎金，這些支出應該都算小事，因此也出現各種「毫無理由」的消費。

到木村65歲退休時，雖然想著以後就靠退休金過日子了，但實際上只剩下大約1200萬日圓，遠低於預期，且考慮到他和妻子的疾病和照顧需求，以及房屋的後續維修費用，這點錢遠遠不夠。

他坦白：「我從高中畢業後就一直努力工作。然而，我仍然不得不工作。因為可以拿到一大筆退休金，我放鬆了警惕，所以這都是我自己的錯。」

報導分析，當聽到有人說「我的退休金和積蓄很快就花光了」時，你可能會認為他們賭博或過度消費了。然而，木村的情況有所不同，他對孩子的善意，維持著孩子的家庭，所有這些似乎都是非常「普通的選擇」，然而，在繼續這種「正常」生活方式的同時，未能從數字上掌握收入和支出之間的平衡，導致致命的後果。

報導指出，60歲到65歲許多人收入下降的時期。因此，在這個年齡段，為了確保退休前的資產積累，避免過度消費、控制浪費支出至關重要。

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