一度14.6元敲詐台電？周軒批蔣萬安無恥：翡翠水庫水不是你的

台北市長蔣萬安。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台電與台北市翡翠水庫管理局針對翡翠水庫發電收益近期出現爭議。對此，政治工作者周軒發文開嗆台北市長蔣萬安，他指出翡翠水庫雖是由李登輝擔任台北市長時期興建、現由北市府管理，但水資源屬於天然資源，是全台灣人應公平使用的，「那不是你自己的，也不是台北市政府的」。

周軒今發文控訴，台北市政府近期因台電不同意翡翠水庫管理局要求的延長供電收費，竟表示以後翡翠水庫的水力發電，將不支援台電的緊急發電需求，台北市政府還要求台電買電的價格竟高達一度14.6元。

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針對北市府宣稱「為保障大台北地區用水，要求發電要多收錢」的理由，周軒直言這是「騙人不知道嗎？」。他直言，翡翠水庫發電後的尾水，蓄存在下游壩堰供民生使用，跟用水根本沒關係，多發電都是台北市政府多賺的。

周軒痛批，台北市電力自給率僅有1.4％，半座電廠都沒有，「好意思在那邊敲詐台電，不同意我的價格就拉倒，以後緊急供電翡翠水庫不支援？」

周軒強調，翡翠水庫的水不是蔣萬安的，更不是台北市政府的，抨擊蔣萬安以不提供緊急供電支援來威脅台電，這種敲詐勒索的行為「有夠無恥」。

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