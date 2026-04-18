副業怎麼開始？28歲男從宿舍低成本創業 首週營收就破11萬元

楊布拉德打造出一種可常溫保存的「粉末型」鷹嘴豆泥，並以「Prest」品牌銷售。（圖擷取自Prest官網）

〔財經頻道／綜合報導〕在不少人還在觀望副業機會時，美國一名28歲年輕人楊布拉德（Brian Youngblood）選擇邊念哈佛商學院（Harvard Business School）MBA、邊創業，從生活中的小困擾出發，打造出一門正在成長的常溫保存鷹嘴豆泥品牌「Prest」。他坦言，這段副業歷程最大的收穫，不只是收入，而是「學會在不確定中前進」。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，來自波士頓的楊布拉德於2024年9月進入哈佛商學院攻讀MBA，不久後就開始著手打造 Prest。而在進入商學院之前，楊布拉德在一間名為 Mill 的食物浪費新創公司負責製造營運，得知生產的食物中，有超過3分之1被浪費，而其中大多發生在消費者端，而他創業的起點相當單純，他發現自己經常把只吃一半的鷹嘴豆泥丟掉，此舉既浪費又不方便。

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當楊布拉德開始詢問身邊的人後才發現，這並不是他個人的問題，而是相當普遍的情況。於是他有了 Prest 的構想：如果鷹嘴豆泥可以常溫保存，並且隨時簡單現做、又好吃，會怎樣？

這讓楊布拉德決定著手開發一種可常溫保存的「粉末型」鷹嘴豆泥，只要消費者把粉末加水攪拌開來，就有鷹嘴豆泥可以吃，這樣想吃多少就倒多少的方式，可以減少浪費。然而開發過程遠比想像中困難，創業初期，他只能在商學院狹小的宿舍內試做產品，甚至因為煮鷹嘴豆導致室內高溫如蒸氣室，最終被校方要求將產品生產移出宿舍。

楊布拉德後來找到一間甜甜圈店，利用打烊後的廚房空間進行製作。那段時間，他每天騎車往返，背著原料進行試做，並邀請朋友與同學進行盲測，反覆調整產品配方，「那時候其實沒有把握，只是一直測試、一直修正。」

在投入數千美元完成產品開發後，楊布拉德進一步將積蓄投入製造與品牌建立，終於在今年3月正式推出產品。上市首週營收約3600美元（約11.46萬元新台幣），預計首月可達7000美元（約22.29萬元新台幣），透過官網和TikTok Shop銷售，並以自然流量與現場試吃活動推動成長，隨著業務的逐步拓展，他預計第一年可達50萬美元（約1592萬元新台幣）營收。

回顧創業過程，楊布拉德認為最大的轉變，在於學會「把自己推出去」。楊布拉德坦言：「一開始我很不敢分享進度，也不太敢推銷自身產品，但後來發現，如果不主動曝光，就會錯過很多機會。」他甚至曾在校園活動中直接向投資人推銷產品，儘管未獲回應，卻也因此建立了信心。楊布拉德也說，如果能重來，他會更早開始公開創業過程，「分享進度、接受回饋，是成長最快的方式之一。」

在營運過程中，楊布拉德也遭遇過重大挑戰。例如第一次量產時，包裝設備無法正常運作，他與朋友不得不手動打開5000個包裝袋，才趕在展會前完成出貨。

目前楊布拉德每週投入約25小時經營副業，並同時兼顧學業與品牌社群經營。他形容這是一種「高度切換」的生活，但也讓他快速累積經驗。對於想投入副業的人，他給出一個直接建議：「不要等準備好才開始，也不要把想法藏著。」而另外一個重要建議是：盡早簡化你生活，善用平台、合作夥伴與系統，把時間專注在最重要的事情，就是讓產品真正到達消費者手中，並花時間從消費者身上學習。

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